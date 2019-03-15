Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Yeni Zelanda'daki Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

1 saat önce

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında şehit edilen 49 Müslüman için Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında şehit edilen 49 Müslüman için Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alaşehir Pazar Camiinde ikindi namazından sonra vatandaşlar Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı sonucu şehit olan 49 Müslüman için gıyabi cenaze namazı kıldı. Edilen dualarla şehitler rahmetle anılırken yaralılara da Allah'tan şifa dileyen vatandaşlar yaşanan terör saldırısını kınadı.

Pazar Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra basın bildirisi okuyan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Bugün burada, Hz. Ali'nin de dediği gibi 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun.' Sözünü örnek alarak Yeni Zelanda'da yapılan zulme sessiz kalmamak için toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında iki camiye yönelik yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz şehit olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Öncelikle bu kalleşçe saldırı karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. İnançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yönelik yapılan bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha gösterdi. Teröristin yapmış olduğu saldırının ardından incelenen silahın üzerinde yazılan yazılardan da anlaşıldığı gibi geçmişten gelen bir kine maalesef ki hep birlikte acı bir şekilde şahit olduk. Savunmasız insanları katletmek, masum Müslüman kardeşlerimize camide katliamda bulunmak sadece barbarca, alçakça, korkakça ve kalleşçe bir eylemdir. Nerede ve kim tarafından hangi amaçla yapılırsa yapılsın bu tür ırkçı terör saldırılarına karşı hep birlikte tek yürek olmalıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir Müslüman kardeşimizi yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Yeni Zelanda hükümetinin, bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve faillerinin bir an önce adalet önüne çıkaracağını umduklarını kaydeden Başkan Uçak, "Hükümetimizin bu hain katliamın takipçisi olacağına yürekten inanıyoruz. Son olarak bu insanlık dışı saldırıda hayatlarını kaybeden 49 Müslüman kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Gıyabi cenaze namazı ve basın açıklamasına Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP İlçe Başkanı Ali Apan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Yaşam
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