Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanı İki Yakını İçin "Adalet" İstedi

MİRAÇ KAYA / İLKAN TOPRAK - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında eniştesi ve yeğeni bulunan Suriyeli Muhammed Muhammed, adaletin sağlanması ve teröristlerin hak ettiği cezayı alması için Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

MİRAÇ KAYA/ İLKAN TOPRAK - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında eniştesi ve yeğeni bulunan Suriyeli Muhammed Muhammed, adaletin sağlanması ve teröristlerin hak ettiği cezayı alması için Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



Balıkesir'in Kepsut ilçesinde oturan 38 yaşındaki Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablası Selwa (42), eniştesi Halid Mustafa (45) ve yeğenlerinin, Suriye'deki iç savaştan kaçarak yaklaşık 6 yıl önce Ürdün'e sığındığını söyledi.



Eniştesinin at bakıcılığı yaptığını ve ailesiyle 5 ay önce Yeni Zelanda'ya yerleştiğini anlatan Muhammed, "Silahlı saldırıda eniştem Halid ve yeğenim Hamza'yı kaybettik, diğer yeğenim 15 yaşındaki Zeyd de şu an hastanede, ağır yaralı." dedi.



Muhammed, yeğeni Hamza'nın 4 gün önce 17 yaşına girdiğini belirtti.



Camilere yönelik saldırının ardından ablasını aradığını dile getiren Muhammed, "Orada tek başına, yanında kimse yok. Ne kardeşi ne arkadaşı ne akrabası var. Allah kolaylık ve sabır versin. Kız kardeşim dönüp dönmeme konusunda şu an kararsız çünkü orada hakları var, onları da almadan bir yere gitmeyecek." diye konuştu.



"Türkiye Müslümanların son kalesi"



Saldırıya ilişkin "Bunu yapanlar insan olamaz, vicdan sahibi olamaz. Soğukkanlılıkla o kadar insanı nasıl öldürebilirler?" ifadelerini kullanan Muhammed, şunları kaydetti:



"O canilerin yaptığı saldırı, sadece oradakilere değil tüm İslam alemine yapılmıştır. Bu saldırıya karşı İslam ülkelerinin hepsi tek vücut ve bir olmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Türkiye, Müslümanların son kalesidir. Ondan tek isteğimiz, bu konunun peşini bırakmasın. Adaletin yerine gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmasını istiyoruz. O canilerin, saldırganların ceza alması lazım. Serbest bırakılmasını kesinlikle istemiyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mfö Konseri, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Ertelendi

Çocukların Tezahüratı Ekrem İmamoğlu'nu Ağlattı

Rum Asıllı Yeni Zelandalı Futbolcu, Müslümanları Anmak İçin Secdeye Kapandı

Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz