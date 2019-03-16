Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları İçin Pakistan'da Gıyabi Cenaze Namazı

Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları İçin Pakistan'da Gıyabi Cenaze Namazı

27 dakika önce

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları İçin Pakistan'da Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkentte İslamabad Barosu tarafından organize edilen cenaze namazına baro üyeleri dışında çok sayıda kişi katıldı.

Namaz ardından 49 kişinin öldürüldüğü saldırı protesto edildi.

İslamabad Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Cavid Salim Şoriş burada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda saldırısının Batı'da yükselen İslamofobinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu saldırı, Batı'da İslam'a karşı yükselen nefret ve Müslümanlara karşı yükselen düşmanlığın açık bir sonucudur. Artık zaman İslam karşıtı söylemlere ve İslamofobik faşist teröre 'dur 'deme zamanıdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Pakistan, Yeni Zelanda, Güncel
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