Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Kutsal Topraklarda Unutulmadı
1 saat önce
Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Suudi Arabistan
'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de cuma namazının ardından, geçen hafta Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındığı belirtildi.
Kabe'deki namazı Mahir el-Muaygıli, Mescid-i Nebevi'deki namazı ise Şeyh Abdullah el-Buaycan'ın kıldırdığı aktarıldı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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