Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Kutsal Topraklarda Unutulmadı

Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Kutsal Topraklarda Unutulmadı

1 saat önce

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Kutsal Topraklarda Unutulmadı, System.String[]
Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de cuma namazının ardından, geçen hafta Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındığı belirtildi.

Kabe'deki namazı Mahir el-Muaygıli, Mescid-i Nebevi'deki namazı ise Şeyh Abdullah el-Buaycan'ın kıldırdığı aktarıldı.


Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, Güncel
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