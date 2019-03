Yeni Zelanda'daki Terör Mağduru Zekeriya'nın Ailesi Umutla Bekliyor

RECEP ŞAKAR - Yeni Zelanda 'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Türk vatandaşlarından Zekeriya Tuyan'ın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun bulunduğu uçakla Yeni Zelanda'ya giden Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Ağabeyi Zekeriya Tuyan'ın terör saldırısında yaralandığı haberini aldıktan sonra ailesinin perişan olduğunu ile getiren Yahya Tuyan, saldırıdan sonra geldikleri Yeni Zelanda'da doktorlarla görüştüklerini ve ağabeyinin durumuna ilişkin detaylı bilgi aldıklarını aktardı.Tuyan, "Doktorlar ağabeyimin durumunun her geçen gün daha iyi olduğunu, düzeleceğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi." ifadesini kullandı. Tuyan, Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark 'a ağabeyini tedavi için Türkiye 'ye nakledebileceklerini söylediğini fakat Bakan Clark'ın buna gerek olmadığını, tedavisi için gereken her şeyin burada yapıldığını belirttiğini aktardı.Ağabeyinin sağlık duruma ilişkin Tuyan, şu bilgileri paylaştı:"Ağabeyime iki kurşun isabet etmiş. Birisi bacağından, diğeri ise sırtından karnına ilerlemiş. Doktor bacağındakinin çok önemli olmadığını söyledi. Sırtına isabet eden iç organlarına zarar vermiş. 3 ameliyat geçirmiş. Kanama vardı durdurulmuş. İnşallah (ağabeyim) iyi olacak. Türk milletinden, Müslümanlardan dua bekliyoruz. Kurşuna şu an için müdahale etmemişler. Omuriliğe yakın bir bölgedeymiş. Şu an için müdahale etmeyeceklermiş."Terör saldırısının ardından kendilerine her türlü desteği veren Türk makamlarına teşekkür eden Tuyan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu , cumhurbaşkanlığı ve dışişleri bakanlığı yetkililerinin gösterdiği ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Tuyan, "Devletimizin 17 bin kilometre uzaklıktaki bir meseleyle ilgilenmesi, sahip çıkması bizi çok memnun etti. Allah razı olsun. Devlet büyüklerimizin her birine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı."Oğlumun sesini duyana kadar kalacağım" Baba Ahmet Tuyan da yaşanlardan ötürü çok üzgün olduğunu dile getirerek, "(Hastanede) Zekeriyamı görür görmez gözlerimdeki yaşları durduramadım. Baktım, 15 tane kablo, hortum bağlamışlar. Zekeriya tanımıyor beni, bakışıyoruz." ifadelerini kullandı.Hastane yönetiminden en iyi doktorların oğluna bakması talebinde bulunduğunu ve doktorların kendisine endişe etmemesi gerektiğini söylediğini aktaran Tuyan, "Oğlumun sesini duyana kadar kalacağım. ya beraber gideceğiz ya da onun ölüsüyle gideceğim. Umudumu bitirip de gideceğim." diye konuştu.Oğlunun sağlık durumuyla ilgili iyi bir haber almak için Türkiye'de dört gözle bekleyen eşine de seslenen Tuyan, "Fazla üzülmesin. O ana, benim kadar dayanamaz. Dua etsin, Kur'an okusun. Zekeriya iyi. Onun sesini alana kadar bırakmayacağım. Sesini alacağım. Ondan sonra senin yanına öyle getireceğim." ifadelerini kullandı.Baba Tuyan, terör saldırısında şehit olanlar için dua ettiğini belirterek, "Allah kalanlara, anne ve babalarına sabır versin. Şehitlik güzel bir şey. Herkes o makama layık olmuyor. Şehitlik çok büyük şeref." dedi.Tuyan, terör saldırısının hemen ardından oğluyla Yeni Zelanda'ya gidebilmeleri için bütün imkanları seferber eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.