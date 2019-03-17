Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi

53 dakika önce

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Ülkede yaşayan Müslüman aktivist Samaa Sarsour tarafından Segel Torg Meydanı'nda organize edilen gösteriye yağışa rağmen yaklaşık bin kişi katıldı. İsveçlilerin yanı sıra ülkedeki Müslüman ve Türk sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda örgüt tarafından desteklenen eylemde, terör saldırısı, İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılık protesto edildi.

Ellerinde ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizme tepki gösteren dövizler taşıyan göstericiler, alana çiçekler bıraktı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim sonrası Müslümanlar dua ederken, İsveçliler de ölenlerin anısına mum yaktı.

Hristiyan, Yahudi ve Budist din adamlarının da katıldığı eylemde, birçok İsveçlinin göz yaşını tutamayarak ağlaması da dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: AA

Stockholm, İsveç, Yeni Zelanda, Güncel
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