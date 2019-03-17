Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenler Anıldı (2) - New York

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenler Anıldı (2) - New York

55 dakika önce

- Anmadan detaylar Röportajlar NEW YORK - Amerika'nın New York eyaletinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Washington Meydanı'nda toplanan kalabalık 50 tane mum bırakıp hayatanı kaybedenler için...

- Anmadan detaylar
Röportajlar NEW YORK - Amerika'nın New York eyaletinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Washington Meydanı'nda toplanan kalabalık 50 tane mum bırakıp hayatanı kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:38 Kaynak: AA

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Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
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