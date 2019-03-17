Yeni Zelanda'daki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenler Anıldı (2) - New York
55 dakika önce
- Anmadan detaylar Röportajlar NEW YORK - Amerika'nın New York eyaletinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Washington Meydanı'nda toplanan kalabalık 50 tane mum bırakıp hayatanı kaybedenler için...
- Anmadan detaylar
Röportajlar NEW YORK - Amerika
'nın New York
eyaletinde, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Washington
Meydanı'nda toplanan kalabalık 50 tane mum bırakıp hayatanı kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:38 Kaynak: AA
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