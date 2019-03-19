Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırılarını Öven Kişi Tutuklandı

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırılarını Öven Kişi Tutuklandı

1 saat önce

DENİZLİ'de, Yeni Zelanda'daki 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını sosyal medyada öven Eren Açak tutuklandı.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırılarını Öven Kişi Tutuklandı, System.String[]
DENİZLİ'de, Yeni Zelanda'daki 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını sosyal medyada öven Eren Açak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı öven yazıların paylaşıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir forum sitesinde, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıları, Eren Açak'ın (24) yazdığı tespit edildi.

Terör saldırısına ilişkin 'No ceiling' kullanıcı adıyla "Ellerine namlusuna sağlık. Şarjör değiştire değiştire mis gibi. Kill olmasaydı canlı bomba olup masum insanları patlatacaktı. İslam'ın olduğu yerde akıl, mantık ve huzur hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" yorumunu yaptığı belirlenen Eren Açak, oturduğu eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Açak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:51 Kaynak: DHA

Denizli, Yeni Zelanda, Güncel
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