Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı

9 dakika önce

Bulgaristan'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı, System.String[]
Bulgaristan'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki tek cami olan Banya Başi Camisinde, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaşamlarını yitiren Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dualarını söz konusu saldırıda ölenlerin yanı sıra Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenlere hediye edeceklerini söyledi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayan Haci, şöyle devam etti:

"Allah'a dua ediyoruz. Bu terörist eylemler hiçbir zaman ve hiçbir yerde tekrarlanmasın. Her insanın hayatı mukaddestir. Herhangi bir insanın hayatına kastetmek yasak ve haramdır. Bu dünyada herkesin yaşama hakkı var."

Törene, Yüksek Dini Şura Bakanı Vedat Ahmet, bölge müftüleri, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği temsilcileri ve Sofya'da yaşayan diğer Müslümanlar katıldı.

Polisin cami etrafında aldığı güvenlik önlemlerini artırdığı dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Katliamcısı ile Rahip Brunson'ın Bağlantısının Olduğu İddia Edildi Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim Okundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 23:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]