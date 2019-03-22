Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı

1 saat önce

Sudan'daki camilerde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı, System.String[]
Sudan'daki camilerde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazında okunan hutbelerde Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Hutbede, İslam'ın barış dini olduğu, adaleti ve din ayrımı yapmaksızın insana saygıyı esas aldığı, Müslümanlar arasında bu tür durumlarda dayanışma ve birlik sağlanması gerektiği belirtildi.

Başkent Hartum'daki Faruk Camisi'nde cuma namazının ardından, Yeni Zelanda'daki terör kurbanları için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 50 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:43 Kaynak: AA

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