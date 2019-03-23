Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı

35 dakika önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği Al Noor ve Linwood camileri, güvenlik inclemelerinin tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği Al Noor ve Linwood camileri, güvenlik inclemelerinin tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

Radyo Yeni Zelanda'nın (RNZ) haberine göre, 15 Mart Cuma günü yaşanan terör saldırısı sonrasında başlattıkları incelemeyi tamamlayan güvenlik birimleri, Al Noor ve Linwood camilerini yöneticilere teslim etti.

Yaklaşık bir hafta boyunca polis kordonu altında kalan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Al Noor camisinin yerel saatle ile 11'de (TS 01: 00) cami yönetimi ve Müslüman liderlerden oluşan bir grup tarafından devralındığı bildirildi.

Dean's Bulvarı'ndaki Al Noor camisini devralan gruba, Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı Wally Haumaha'nın eşlik ettiği açıklandı.

Linwood Camisi'de yönetime devredildi

Polisin başlattığı olay yeri incelemesinin sona ermesiyle terör saldırasına hedef olan Linwood Camisi'de yöneticiler tarafından devralındı. Cami İmamı Alabi Lateef Zirullah ve cami yöneticilerinin yaklaşık bir hafta boyunca kapalı kalan camiyi öğleden sonra polisten teslim aldığı belirtildi.

Camiler ziyarete açıldı

Tüm dünyada tepki uyandıran terör saldırasında 50 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı Al Noor ve Linwood camilerinin ne zaman ibadete açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak cami yönetimlerine teslim edilen ve tam onarıldığı belirtilen iki caminin de ziyarete açıldığı duyuruldu. Fotoğraf çekimine izin verilmeyen ziyaretlerin 15 kişilik gruplar halinde yapılabildiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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