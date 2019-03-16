Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında 4 Ürdünlü Hayatını Kaybetti

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında 4 Ürdünlü Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye dün düzenlenen terör saldırısında 4 Ürdünlü yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında 4 Ürdünlü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye dün düzenlenen terör saldırısında 4 Ürdünlü yaşamını yitirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4 Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri paylaşılmadı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terör saldırısında resmi açıklamalara göre, farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Ürdün, Yeni Zelanda, Güncel
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