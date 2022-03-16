Son dakika haber! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan anıldı

16.03.2022 15:15

Son dakika haberler: Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 3 yıl önce düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 3 yıl önce düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Tahtayazı Mezarlığı'ndaki törende Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Uluslararası Bilgi ve Algı (BİLAL) Derneği Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve baba Ahmet Tuyan, Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından mezara karanfil bıraktı.

Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Terörizmin bir dini veya ırkı yoktur. Nereden gelirse gelsin hepsini kınıyoruz." dedi.

Türkmenoğlu ise Demirbaş'ın, Tuyan'ın mezarıyla yakından ilgilendiğini anlatarak, "Ay yıldızlı motifleriyle kabrini yaptırmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burası Türkiye'nin tek Yeni Zelanda şehidinin kabridir. Bu nedenle biz çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen terör saldırısında Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan ile 51 kişi hayatını kaybetmiş, Temel Ataçocuğu ve Mustafa Boztaş'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıdan hemen sonra polislerce yakalanan terörist Tarrant, 27 Ağustos 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tarrant, hakkındaki suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Son dakika haber! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan anıldı
Son dakika haber! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan anıldı
Son dakika haber! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan anıldı - Son Dakika
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