Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Katledilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Ağrı

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Katledilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Ağrı

13 dakika önce

Ağrı'da toplanan bir grup, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ağrı'da toplanan bir grup, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesinde bulunan Hayrettin Atmaca Camisi'nde cuma namazı kılan Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) ve Okuyorum Kulübü mensupları, namaz sonrası Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası gruptakiler adına basın açıklaması yapan Muhammet Taştan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölen Müslümanlara Allah'tan rahmet diledi.

Müslüman ya da gayrimüslim olsun hiç bir mekanda, hiç kimseye saldırı düzenlenemeyeceğini söyleyen Taşdan, masum insanlara yapılan söz konusu saldırıya tepki gösterdi.

Gruptakiler daha sonra dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Ağrı, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:24:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Katledilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Ağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]