Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Yaralanan Türkler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda 'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşıyla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Türkiye 'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettik. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, o anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk." dedi.Koca, Tokat temasları kapsamında Vali Ozan Balcı 'yı makamında ziyaret ederek kentte sağlık yatırımlarına ilişkin brifing aldı.Brifingin ardından basın toplantısı düzenleyen Koca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Koca, " Çanakkale Zaferi , yedi düveli püskürten, Çanakkale'mizi geçilmez yapan kahraman askerimizin, Türk tarihini değil dünya tarihini değiştirdiği gündür. Ben bu vesileyle şehitlerimizin, ruhları şad, makamları yüce ve mekanları cennet olsun diyorum." dedi.Tokat'ta 16 yıllık zaman diliminde toplam 16 milyar 750 milyon lira hizmet yapıldığını aktaran Koca, bu yapılan hizmetlerin içinde sağlık yatırımının 570 milyon lira olduğuna işaret etti.Bir basın mensubunun, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısında yaralanan Türklerin sağlık durumları ve Türkiye'ye getirilme durumlarıyla ilgili sorusu üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:"Her geçen gün vicdan, adalet ve merhamet duygusunu kaybeden küresel dünyada, Müslüman ve Türk odaklı gelişen iklimde, özellikle bu iklimden doğan şiddeti, terör ve eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Tüm dünyanın sağduyuyla bir araya gelip bu şiddet iklimiyle topyekun mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu arada şehit olan 50 şehidimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Üç Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz, Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu, genel durumu iyiydi. Hem yakınlarına hem Mustafa kardeşimize Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutuyla yapabileceklerimizi seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçaklarımızla Türkiye'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettik. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, o anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk."Daha sonra kentte 5 ambulansın hizmete girmesi ve UMKE araç dağıtım törenine katılan Koca, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.