Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Kişi, Antalya'da Tutuklandı

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Kişi, Antalya'da Tutuklandı

40 dakika önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası internet sitesi ekşisözlük'te "Videoyu izlerken Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" diye yorum yapan kişinin, Antalya'da gözaltına alındığını, ardından çıkarıldığı mahkemece de tutuklandığını açıkladı.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Kişi, Antalya'da Tutuklandı, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası internet sitesi ekşisözlük'te "Videoyu izlerken Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" diye yorum yapan kişinin, Antalya'da gözaltına alındığını, ardından çıkarıldığı mahkemece de tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle, "15.03.2019 tarihinde Yeni Zelanda'da Cuma namazı için toplanan Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısında 49 Müslümanın şehit edildiği, onlarca Müslümanın da yaralandığı saldırı ile ilgili olarak; Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zellanda'daki camilere yapılan saldırıdan sonra "Videoyu izlerken Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" paylaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.  

Paylaşımının görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; şahsın Antalya ili Alanya ilçesinde ikamet eden A.A olduğu tespit edilmiş, aynı şahıs 16.03.2019 günü saat 01.00 sıralarında ikamet ettiği adreste gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içerisinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleri ile paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:35 Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya, Yeni Zelanda, Güncel
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