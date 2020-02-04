Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde "Hello Brother" Sempozyumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde 'Hello Brother' Sempozyumu - Son Dakika

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde "Hello Brother" Sempozyumu

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen yıl cuma namazı sırasında Müslümanları hedef alarak camiye yapılan terörist saldırının yıl dönümü dolayısıyla, Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği (BİLAL) tarafından "Hello Brother - Dünya Barış Sempozyumu" düzenlenecek.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen yıl cuma namazı sırasında Müslümanları hedef alarak camiye yapılan terörist saldırının yıl dönümü dolayısıyla, Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği (BİLAL) tarafından "Hello Brother - Dünya Barış Sempozyumu" düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uluslarası katılımcıların yer alacağı sempozyum, 14-15 Mart tarihlerinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Sempozyuma onur konuğu olarak, cami saldırısında şehit olan ve son sözleri "Hello Brother" olan Hacı Davud Nabi'nin oğlu Yama Nabi, saldırıda şehit olan Türklerden Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan, saldırı günü camide olan ve saldırıdan yaralı kurtulan Türklerden Mustafa Boztaş, İngiliz gazeteci ve aktivist Lauren Booth ve daha önce İslam karşıtı söylemleriyle tanınan bir partide yönetici olan ancak daha sonra Müslüman olan Hollandalı Arnoud van Doorn katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİLAL Derneği Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu, dünya genelinde Müslümanları terörist olarak göstermek isteyen ve bu alanda algı üreten insanlara karşı bu meselenin anlatılmasının önemli olduğunu düşündüklerini belirtti.

Ön yargıların kırılması gerektiğini ifade eden Türkmenoğlu, bu kapsamda sempozyumun düzenlenmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Farklı ülkelerden katılımcıların, akademisyenlerin sempozyumda yer alacağını aktaran Türkmenoğlu, "Sempozyumda bilimsel veri ve pratiği birleştirmek için çaba sarf ettik. Özellikle Nur Camisi'ne saldırgan girdikten sonra yaklaşık 400 kişinin olduğu bir camide hiçbir Müslüman nefsi müdafaa yapmak için silah kullanmadı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in saldırısı sonrası göstermiş olduğu refleksini önemsiyoruz. Ardern o saldırıda empatiyi merkezi alarak güzel bir süreç yönetti." ifadelerini kullandı.

"Amacımız musibetten ders çıkarmak"

Bosna Hersek'in merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, unutursanız unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü hatırlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Cami saldırısının yapılmasını unutmamayı önemsiyoruz. Amacımız bu travmayı yaşamak değil ama musibetten ders çıkarma amacıyla olaya bakıyoruz. Bir katliam söz konusu. Yapılan katliamın tekrarlanmaması için bizim yapılan yanlışları hatırlatmamız lazım. Cami saldırısının yapılmasını unutmamayı önemsiyoruz. Amacımız bu travmayı yaşamak değil ama musibetten ders çıkarma perspektifiyle olaya bakıyoruz."

Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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