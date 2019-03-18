Yeni Zelanda'daki Terörist Fransız Aşırı Sağından Esinlenmiş Olabilir"

Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne neden olan terörist Brenton Tarrant'ın yayımladığı manifestonun başlığı, akıllara teröristin Fransız aşırı sağının görüşlerinden etkilendiği ihtimalini getirdi.

Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne neden olan terörist Brenton Tarrant'ın yayımladığı manifestonun başlığı, akıllara teröristin Fransız aşırı sağının görüşlerinden etkilendiği ihtimalini getirdi.



Tarrant'ın saldırılardan hemen önce paylaştığı 70 sayfadan fazla manifestosunun başlığını "Great Replacement" (Büyük Yer Değiştirme) olarak seçmesi dikkati çekti.



Manifestonun başlığı, Fransız basınında, "terör saldırısının esin kaynağının Fransız yazar Renaud Camus'nün 'Le Grand Remplacement' teorisi olabileceği" ihtimalini gündeme getirdi.



"Göçmenlerin Avrupa'yı istila ederek Avrupalıları yerlerinden edeceği" görüşüne dayanan "Le Grand Remplacement" teorisinin İngilizce karşılığı "The Great Replacement" ifadesinin, teröristin manifestosunun başlığında yer alması dikkatleri yazar Camus'ye çevirdi.



Camus, olayın ardından Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, görüşlerinin teröristinkiyle tamamen farklı olduğunu söyledi.



Teröristin neden söz konusu kavramdan esinlendiğini anlamadığını belirten Camus, Tarrant'ın buna kendi manifestosunda yer vermesini "bir cümlenin küfürlü kullanımı" olarak nitelendirdi.



Ancak Camus'nün olayın ardından Twitter'dan "Müslüman dostlarımız için oldukça endişeliyim. Bence güvenlikleri için 'İslam topraklarında' (zaten 57 ülkeden oluşuyor) geniş bir kalede toplanarak orada kendi zevk ve dini hassasiyetlerine göre huzur içinde yaşamalılar. Böylece dengesizlerden de korunmuş olurlar." ifadelerini kullanması ise dikkati çekti.



72 yaşındaki yazarın bu paylaşımı, özellikle Tarrant için "dengesiz" benzetmesi yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.



Kullanıcılar, "Camus'nün hayali 'Büyük Yer Değiştirmesi' 49 kişinin ölümüne neden oldu. Nefret söylemleri nerelere varıyor", "Bu kamera şakası mı? Hem şiddete karşı olduğunu söyleyip hem de beyaz olmayanları sınır dışı etmekten bahsediyorsunuz" tweetleri atarken bir kısmı da Twitter'ın resmi hesabını etiketleyerek, terörü övdüğü gerekçesiyle Camus'nün hesabının askıya alınması çağrısında bulundu.



"Ölümcül bir ideoloji"



Öte yandan, Mediapart internet sitesinin kurucularından gazeteci Edwy Plenel de Camus'nün teorisi hakkında 4 yıl önce kaleme aldığı makaleyi Twitter hesabından yeniden paylaştı.



"Zemmour tarafından yayılan ölümcül bir ideoloji" başlıklı analizde, Le Grand Remplacement'ın Camus tarafından teorileştirildiği, aşırı sağcı yazar Michel Houellebecq tarafından kurgulandığı ve diğer aşırı sağcı yazar Eric Zemmour tarafından da medyatikleştirildiği belirtiliyor.



Analizde, teorinin tartışılacak bir fikir değil, ölümcül bir ideoloji olduğu üzerinde duruluyor.



Camus'nün 2011'de kaleme aldığı "Le Grand Remplacement" kitabına ise Amazon üzerinden hala ulaşılabiliyor.



Öte yandan terörist Tarrant'ın saldırıdan önce Fransa'ya gittiği ileri sürülmüş ancak bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştı.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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