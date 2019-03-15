Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terörist Geçmişte Türkiye'de Bulunmuş

Yeni Zelanda'daki Terörist Geçmişte Türkiye'de Bulunmuş

1 saat önce

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi.

Yeni Zelanda'daki Terörist Geçmişte Türkiye'de Bulunmuş, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Tarrant'ın Türkiye'de bulunduğuna dair fotoğraflar ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Türkiye, Güncel
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