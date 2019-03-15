Yeni Zelanda'daki Terörist Geçmişte Türkiye'de Bulunmuş
1 saat önce
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi.
Yeni Zelanda
'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye
'de bulunduğu belirlendi. Tarrant'ın Türkiye'de bulunduğuna dair fotoğraflar ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:52 Kaynak: AA
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