Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Teröristin Avusturya Bağlantısı Tespit Edildi

Yeni Zelanda'daki Teröristin Avusturya Bağlantısı Tespit Edildi

53 dakika önce

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir.

Yeni Zelanda'daki Teröristin Avusturya Bağlantısı Tespit Edildi, System.String[]
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, " Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." dedi.


Bakanlar Kurulu sonrasında basına açıklamalarda bulunan Kurz, Avusturya'da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını vurgulayarak bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini söyledi.

Kurz, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avustralya asıllı teröristle aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" Sözcüsü Martin Sellner'in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirterek "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizen Kurz, Kimlikçiler Hareketi'nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber edecek." diye konuştu.

Bağlantıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı

Avusturya'da geçen pazartesi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist ile Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller'e, soyadı Avustralyalı teröristle aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da terör saldırılarını gerçekleştiren teröristin, 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.


Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor. Avusturya'da Müslümanlara ait çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik ırkçı içerikli pankart ve yazılarla saldırıda bulunan aşırı sağcı oluşum, Avrupa'nın "göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmasını" savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Sebastian Kurz, Yeni Zelanda, Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:09:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Teröristin Avusturya Bağlantısı Tespit Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]