Yeni Zelanda'daki Teröristin İstanbul'da Kaldığı Oteller
18 dakika önce
Murat SOLAK - İstanbul DHA - YENİ Zelanda Christchurch kentinde 2 camiye saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, 2016 yılının Mart ayında İstanbul'da Ayasofya'nın yakınındaki bir otelde 3 gün kaldığı, aynı yılın Ekim ayında da Fatih Aksaray'daki otelde 3 gün geçirdiği belirlendi.
Murat SOLAK - İstanbul DHA
- YENİ Zelanda Christchurch kentinde 2 camiye saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, 2016 yılının Mart ayında İstanbul'da Ayasofya
'nın yakınındaki bir otelde 3 gün kaldığı, aynı yılın Ekim ayında da Fatih
Aksaray'daki otelde 3 gün geçirdiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:11 Kaynak: DHA
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