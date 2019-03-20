Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Teröristin İstanbul'da Kaldığı Oteller

Yeni Zelanda'daki Teröristin İstanbul'da Kaldığı Oteller

18 dakika önce

Murat SOLAK - İstanbul DHA - YENİ Zelanda Christchurch kentinde 2 camiye saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, 2016 yılının Mart ayında İstanbul'da Ayasofya'nın yakınındaki bir otelde 3 gün kaldığı, aynı yılın Ekim ayında da Fatih Aksaray'daki otelde 3 gün geçirdiği belirlendi.

Yeni Zelanda'daki Teröristin İstanbul'da Kaldığı Oteller, System.String[]
Murat SOLAK - İstanbul DHA - YENİ Zelanda Christchurch kentinde 2 camiye saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, 2016 yılının Mart ayında İstanbul'da Ayasofya'nın yakınındaki bir otelde 3 gün kaldığı, aynı yılın Ekim ayında da Fatih Aksaray'daki otelde 3 gün geçirdiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:11 Kaynak: DHA

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