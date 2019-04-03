Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Teröristin Kısa Süreliğine Almanya'ya da Uğradığı Ortaya Çıktı

Yeni Zelanda'daki Teröristin Kısa Süreliğine Almanya'ya da Uğradığı Ortaya Çıktı

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 50 kişiyi katleden 28 yaşındaki Avusturyalı terörist Brenton Tarrant'ın kısa süre Almanya'ya uğradığı ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'daki Teröristin Kısa Süreliğine Almanya'ya da Uğradığı Ortaya Çıktı, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 50 kişiyi katleden 28 yaşındaki Avusturyalı terörist Brenton Tarrant'ın kısa süre Almanya'ya uğradığı ortaya çıktı.


Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Federal Kriminal Dairesinden bir yetkilinin basına kapalı yapılan Federal Meclis İçişleri Komisyonu toplantısında saldırgana ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

DPA'nın toplantıya katılan kişilerden aldığı bilgiye göre, komisyonda konuşan yetkili, Tarrant'ın kısa bir süre Almanya'ya da uğradığını söyledi.


Avustralyalı saldırganın 30 Kasım 2018'de Almanya'nın güneyinde bulunan Neuschwanstein Şatosu'ndaki bilet satış biriminde kredi kartını kullandığını belirten memur, kredi kartının aynı gün hem sabah hem de akşam Avusturya'da da kullanılmasından dolayı Tarrant'ın kısa süreli Almanya'ya uğradığının varsayıldığını anlattı.

Öte yandan, Tarrant'ın sadece Avusturyalı aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketine para göndermediğine işaret eden yetkili, aynı zamanda 18-25 Eylül 2017'de toplam 2 bin 200 avro "Generation Identitaire" adlı Fransa'daki aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketine de para gönderdiğini kaydetti.


Tarrant'ın bunun dışında 9 Mayıs 2014'te Avusturalya'daki banka hesabından bir Alman'ın Belçika'daki banka hesabına para havale ettiğini ifade eden yetkili, gönderme sebebi olarak da " Filipinler'de dalış eğitimi" yazdığını belirtti.


Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.


Daha önce Avusturyalı Kimlikçiler Hareketi ile Avusturalya doğumlu terörist arasında bağlantı olduğu belirlenmiş, teröristin Kimlikçiler Hareketi'nin Avusturya Sözcüsü Martin Seller'e finansal destekte bulunduğu tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:32 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:15:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Teröristin Kısa Süreliğine Almanya'ya da Uğradığı Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]