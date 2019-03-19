Yeni Zelanda'daki Teröristin Tokat Ziyareti Araştırılıyor (2)
1 saat önce
'ODANIN KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"Yeniz Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın kaldığı 4 yıldızlı Tower Otel'in Genel Koordinatörü Fatih Akkün, "Şahıs 18-19 Eylül tarihlerinde otelimizde bir gün konaklamış.
'ODANIN KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Yeniz Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın kaldığı 4 yıldızlı Tower Otel'in Genel Koordinatörü Fatih
Akkün, "Şahıs 18-19 Eylül
tarihlerinde otelimizde bir gün konaklamış. Kale
manzaralı bir oda tercih etmiş. Kaleyi gezip, Tokat
'ta bulunarak, otelimizden ayrıldı. Müslümanlara karşı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bu durumu öğrendikten sonra odayı kimseye vermedik. Odanın komple konseptini, yataklarını, yorganlarını, boyasına varana kadar her şeyi değiştirip, yeni bir konsept ile hizmete sunmayı düşünüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:35 Kaynak: DHA
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