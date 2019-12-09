Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 5'e çıktı
Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Yeni Zelanda'daki Kuzey Adası'nın doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında yerel saatle 14.11'de patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 20 kişinin yaralandığı ve kayıp kişilerin olduğu kaydedildi.

Polis, patlama sonrası bir teknedeki 23 kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini vurguladı. Volkanın 3 bin 658 metre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü öğrenildi.

Patlamadan önce yanardağ çevresinde çoğu turist en az 50 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlara yanardağ çevresinden uzak durma çağrısı yapılırken helikopterlerle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Whakaari olarak da bilinen White Island yanardağı Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağları arasına yer alıyor. White Island yanardağı en son 2001 yılında lav püskürtmüştü.

(İHA)

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 5'e çıktı

Yeni Zelanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 kişiyi öldüren katil zanlısı: "Ben 1 suç işledim"
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı (OĞLUNUN CENAZESİNE...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:04:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 5'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]