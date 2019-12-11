Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6'ya çıktı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın patlamasından yaralı kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 31 kişiden birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Whakaari Yanardağı patlaması ile ilgili açıklamada bulunan Yeni Zelanda polisi, tedavi altındaki 31 yaralıdan birinin daha hayatını kaybettiğini, halen tedavileri süren 30 yaralıdan 25'inin kritik durumda olduğunu bildirdi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında bilgi vermeyen polis açıklamasında, "Middlemore Hastanesi'nde tedavi altındaki bir kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Son açıklamalarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, yaralı kurtarılan 34 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak 25'i kritik 30 yaralı halen çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Polisin herhangi bir hayat belirtisi olmadığını açıkladığı yanardağ patlamasının yaşandığı Beyaz Ada'da mahsur kalan 8 kişiden henüz haber alınamadı.

- Polis cezai soruşturma başlattı

Yeni Zelanda Polisi, Whakaari Yanardağı patlamasının neden olduğu ölüm ve yaralanmalar hakkında cezai soruşturma başlattığını açıkladı.

Emniyet Müdür Yardımcısı John Tims, "Ölümlerden ve yaralanmalardan suçlu olarak sorumlu biri olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağdurların milliyetleri belli oldu

Yanardağ patlamasında ölenlerin ve yaralıların isimleri henüz resmen açıklanmadı ancak patlamanın olduğu anda adada bulunan 47 mağdurdan 24'ü Avustralya, 9'u ABD, 5'i Yeni Zelanda, 4'ü Almanya, ikisi Çin, ikisi İngiltere ve birinin de Malezya vatandaşı olduğu kesinleşti.