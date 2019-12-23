Son Dakika › Dünya › Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika Dünya
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi
6 saat önce
Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:35
Son Dakika Tarihe geçen maç! Rakibini 23 farkla yendi Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi