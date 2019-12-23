Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi

6 saat önce

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi, System.String[]

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.


Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

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Yeni Zelanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:35 
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