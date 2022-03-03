Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu

03.03.2022 11:19
Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu

Yeni Zelanda'da yaşayan Abeer Dawod, aşırı kilolarından kurtulmak ve bebek sahibi olabilmek için Kayseri'de mide küçültme operasyonu geçirdi.

Yeni Zelanda'da yaşayan Abeer Dawod, aşırı kilolarından kurtulmak ve bebek sahibi olabilmek için Kayseri'de mide küçültme operasyonu geçirdi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkesinde hastane yöneticiliği yapan Dawod'un yaklaşık 1 saat süren tüp mide ameliyatı Opr. Dr. Hasan Uzer tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abeer Dawod, 11 kez denedikleri tüp bebek tedavisinin aşırı kiloları nedeniyle düşükle sonuçlandığını, doktorların düşüklerin obezite ile bağlantılı olabileceğini belirttiğini aktardı.

Eşiyle bu süreçte çok zor günler geçirdiğini anlatan Dawod, diyet ve sporla da kilo veremeyince mide küçültme ameliyatı için bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kayseri'deki özel hastaneyi tercih ettiğini belirtti.

Operasyonun başarılı geçtiğini vurgulayan Dawod, "Doktorum, bundan sonraki süreçte kademeli olarak kilo vereceğimi ve yeme içme tarzımı değiştirerek kilomu kontrol etmem gerektiğini söyledi. Burada benimle ilgilenen tüm genel cerrahi ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Uzer de Dawod'un obeziteye bağlı ortaya çıkan şeker ve hormonal bozuklukları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüp bebek tedavisi sürecinde karından çok sayıda geçirilmiş ameliyatı olmasına rağmen tedavi sürecini sorunsuz tamamladık. Hastamızın vücut kitle indeksi 41'di. Obezite merkezindeki hocalarımızla hastanın genel durumunu değerlendirdik ve mide tüp ameliyatı (sleeve gastrektomi) kararı aldık. Yaklaşık bir saat süren başarılı ameliyat sonrası hastamıza ameliyattan sonra birinci gününde su ve sıvı gıdalar başlandı. Hastamızı dördüncü gününde taburcu ettik. Kendisi bir süre Kayseri'de kalacak. Bu sırada diyetisyenimiz ve bizler kontrol edeceğiz. Hastanın önümüzdeki aylarda kas kaybı yaşamadan kilo vermesi için çaba sarf ediyoruz."

Uzer, tüp mide ameliyatlarının çağın en önemli sorunlarından obeziteyle mücadelede en etkin yöntem olduğunu savundu.

Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu

YORUMLAR
500
İş vereceğiz diyerek dolandırdılar İş vereceğiz diyerek dolandırdılar Başkan Büyükkılıç: 'Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi açılışa hazır' Başkan Büyükkılıç: 'Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi açılışa hazır' Kayseri'de 5 belediyede kadrolu işçi ücretleri TÜFE'ye göre yüzde 54 artırıldı Kayseri'de 5 belediyede kadrolu işçi ücretleri TÜFE'ye göre yüzde 54 artırıldı

Yeni Zelanda, Tüp Bebek, Obezite, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Dolar 14,14'e çıktı! Yükseliş sürüyor
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:14:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement