Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yaşayan Abeer Dawod, aşırı kilolarından kurtulmak ve bebek sahibi olabilmek için Kayseri'de mide küçültme operasyonu geçirdi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkesinde hastane yöneticiliği yapan Dawod'un yaklaşık 1 saat süren tüp mide ameliyatı Opr. Dr. Hasan Uzer tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abeer Dawod, 11 kez denedikleri tüp bebek tedavisinin aşırı kiloları nedeniyle düşükle sonuçlandığını, doktorların düşüklerin obezite ile bağlantılı olabileceğini belirttiğini aktardı.

Eşiyle bu süreçte çok zor günler geçirdiğini anlatan Dawod, diyet ve sporla da kilo veremeyince mide küçültme ameliyatı için bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kayseri'deki özel hastaneyi tercih ettiğini belirtti.

Operasyonun başarılı geçtiğini vurgulayan Dawod, "Doktorum, bundan sonraki süreçte kademeli olarak kilo vereceğimi ve yeme içme tarzımı değiştirerek kilomu kontrol etmem gerektiğini söyledi. Burada benimle ilgilenen tüm genel cerrahi ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Uzer de Dawod'un obeziteye bağlı ortaya çıkan şeker ve hormonal bozuklukları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüp bebek tedavisi sürecinde karından çok sayıda geçirilmiş ameliyatı olmasına rağmen tedavi sürecini sorunsuz tamamladık. Hastamızın vücut kitle indeksi 41'di. Obezite merkezindeki hocalarımızla hastanın genel durumunu değerlendirdik ve mide tüp ameliyatı (sleeve gastrektomi) kararı aldık. Yaklaşık bir saat süren başarılı ameliyat sonrası hastamıza ameliyattan sonra birinci gününde su ve sıvı gıdalar başlandı. Hastamızı dördüncü gününde taburcu ettik. Kendisi bir süre Kayseri'de kalacak. Bu sırada diyetisyenimiz ve bizler kontrol edeceğiz. Hastanın önümüzdeki aylarda kas kaybı yaşamadan kilo vermesi için çaba sarf ediyoruz."

Uzer, tüp mide ameliyatlarının çağın en önemli sorunlarından obeziteyle mücadelede en etkin yöntem olduğunu savundu.