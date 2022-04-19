Yeni Zelanda'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar - Son Dakika
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Yeni Zelanda'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

19.04.2022 11:26
Yeni Zelanda'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımları devreye koyacağı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımları devreye koyacağı bildirildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Merkez Bankasının da aralarında olduğu 18 Rus finansal kuruluşuna yaptırım uyguladıklarını belirtti.

Mahuta, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarını finanse eden kuruluşların hedef alındığını ve söz konusu kuruluşların Rusya'nın toplam bankacılık varlıklarının yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda, geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bazı üst düzey Rus yetkililere seyahat yasağı uygulamaya başlamış ayrıca Rusya'ya karşı bazı ithalat kısıtlamaları yürürlüğe koymuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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