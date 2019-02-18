Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Dev Sosyal Medya Şirketleri İçin Yeni Vergi Planlıyor

Yeni Zelanda Dev Sosyal Medya Şirketleri İçin Yeni Vergi Planlıyor

1 saat önce

Yeni Zelanda'da hükümet, Google ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerine yönelik yeni vergi planını duyurdu.

Yeni Zelanda Dev Sosyal Medya Şirketleri İçin Yeni Vergi Planlıyor, System.String[]
Yeni Zelanda'da hükümet, Google ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerine yönelik yeni vergi planını duyurdu.

Başkakan Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, ulusal şirketler ile yabancı şirketler arasında vergi konusunda bazı adaletsizliklerin olduğuna işaret etti.

Ardern, Google ve Facebook gibi çok uluslu şirketlere, elde ettikleri gelirin yüzde 2 ya da 3'ü kadar vergi uygulanacağını söyledi.

Gelir, Balıkçılık, Polis ve Küçük İşletmeler Bakanı Stuart Nash, uluslararası şirketlerin, ulusal şirketlere göre vergi konusunda daha avantajlı olduğunu ifade ederek, haksızlığın giderilmesi için yeni vergi planının gelecek yıl uygulamaya konulabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'da uluslararası şirketlerin her yıl yaklaşık 1,9 milyar dolarlık iş yaptığı ifade ediliyor.

Facebook, Yeni Zelanda'da 2014'te yaklaşık 30 bin dolar vergi ödediğini bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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