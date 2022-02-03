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Yeni Zelanda, devlete ait otelde karantina zorunluluğunu kaldıracak - Son Dakika

Yeni Zelanda, devlete ait otelde karantina zorunluluğunu kaldıracak

03.02.2022 12:48
Yeni Zelanda, devlete ait otelde karantina zorunluluğunu kaldıracak

Yeni Zelanda hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye girişte uygulanan kamuya ait otelde karantina zorunluğunu kaldıracağını ve sınırları açacağını duyurdu.

Yeni Zelanda hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye girişte uygulanan kamuya ait otelde karantina zorunluğunu kaldıracağını ve sınırları açacağını duyurdu.

Başbakan Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, Avustralya'dan gelen aşılı Yeni Zelanda vatandaşlarına bu ay sonundan itibaren devlete ait karantina otelinde kalma zorunluğunun kaldırıldığını, 10 gün kendilerinden karantina uygulamalarının isteneceğini belirtti.

Diğer ülkelerden gelen aşılı Yeni Zelandalılar için söz konusu uygulamanın mart ayı ortasından itibaren yürürlüğe gireceğini aktaran Ardern, devlet otelinde karantina zorunluluğunun temmuz itibarıyla İngiltere, ABD gibi vize muafiyeti olan ülkelerden gelen tam aşılı kişiler, ekim ayından itibaren de tüm dünyadan gelenler için kaldırılacağını ifade etti.

Yeni Zelanda Başbakanı, aşılı olmayanların her koşulda otelde karantinaya alınacağını vurguladı.

Birçok kişinin Yeni Zelanda'nın aldığı Kovid-19 tedbirlerini ıstırapla karşıladığının farkında olduğunu ancak bu önlemlerin hayat kurtardığını dile getiren Ardern, "Bu Yeni Zelanda için salgının en zor kısımlarından biri oldu. Kontroller insanların istediği zaman evlerine dönemeyeceği anlamına geldi evet ama aynı zamanda, Kovid-19'un da istediği zaman ülkeye giremeyeceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Başbakan Jacinda Arden, kısıtlamaların ülkenin aşılama oranında yüksek seviyelere ulaşarak virüse karşı savunmasını güçlendirmesini, aynı zamanda da ekonomisinin güçlü şekilde çalışmasını sağladığını söyledi.

Ülkede, son 24 saatte 191 yeni Kovid-19 vakası belirlenirken, salgın başından bu yana toplam 17 bin 5 vaka kaydedildi. Virüs nedeniyle 53 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda, karantinayı zorunlu tuttuğu otelde yer sıkıntısı olması nedeniyle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına kura sistemiyle otelde yer ayarlıyordu.

Ülkenin uyguladığı sıkı Kovid-19 tedbirleri, Afganistan'da görev yaptıktan sonra ülkesine geri dönemeyen hamile gazeteci Charlotte Bellis'in yaşadıklarını anlattığı yazıyla gündeme gelmişti.

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Yeni Zelanda, Avustralya, Başbakan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda, devlete ait otelde karantina zorunluluğunu kaldıracak - Son Dakika


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