Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

51 dakika önce

YENİ ZELANDA Dışişleri Bakanı Winston Peters, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı, System.String[]
YENİ ZELANDA Dışişleri Bakanı Winston Peters, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peters Anzak anması ile Türkiye'ye gelecek vatandaşlar ile ilgili sorulan soruya da Anzak anması için Türkiye'ye gelen vatandaşların daha önce de olduğu gibi iyi karşılanacağını ve "yanlış anlaşılmaların" tamamen ortadan kalktığını söylediğini belirtti.

"MANİFESTONUN İÇERİĞİ FİKRİMİZİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Peters, saldırgan ile ilgili yeni bir gelişme var mı sorusuna, " Yeni Zelanda'daki otorite ve polis teşkilatı bilgi verirse çok daha iyi olur. Ancak daha önce de söylediğim gibi polis teşkilatımız olaydan 5 dakika olay yerindeydi. 21 dakika sonra da görevde olmayan 2 polisimiz sayesinde de etkisiz hale getirildi. Kendisinin tek başına hareket ettiğine eminiz. Manifestonun içeriği fikrimizi değiştirmiyor." dedi

"HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TEK TEK SUÇLAMALAR YÖNELTİLECEK"

Saldırgan ne zaman mahkemeye çıkacak sorusuna da Peters, "Suçlaması yapıldı. Mahkeme tarafından suçlamalar yönlendirildi. Suçlamalar şuana kadar görülmemiş ciddiyetle hazırlanıyor, iddianameler hazırlanıyor. Hayatını kaybeden kişiler için tek tek suçlama yöneltilecek. Ayrıca yaralananlar için de cinayete teşebbüs etmek suçlaması yöneltilecek" şeklinde cevap verdi.

Peters ayrıca, Türkiye'nin terör saldırısının ardından arayan ilk ülkelerden biri olduğunu  belirterek, Türkiye'nin Yeni Zelanda'ya bir heyet göndermesini ve burada gösterdikleri dayanışma için memnun olduklarını kaydetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:43 Kaynak: DHA

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