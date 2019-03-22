Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de

44 dakika önce

İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda 'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatınıkaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda DışişleriBakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de, System.String[]
İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda 'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını

kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri

Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'da

Türkiye'ye gelen Winston Peters'ını Atatürk Havalimanı'nda

konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir

süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:27 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Türkiye, Politika
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