Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de
1 saat önce
Yeni Zelanda 'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.
Yeni Zelanda
'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı
Winston Peters'ın Türkiye
'ye geldi. Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'da Türkiye'ye gelen Winston Peters'ını Atatürk Havalimanı
'nda konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.
(Tuncer Cengiz/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı
Anayasa Mahkemesi, Aralarında Meclis'te Olan TİP'in de Bulunduğu 5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi
Fındığın Başı 3 Zararlıyla Tehlikede