Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de

1 saat önce

Yeni Zelanda 'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de, System.String[]
Yeni Zelanda 'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'da Türkiye'ye gelen Winston Peters'ını Atatürk Havalimanı'nda konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Türkiye, Güncel
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