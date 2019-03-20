Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Gelecek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Gelecek

1 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Christchurch saldırısını üzerine görüşmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Gelecek, System.String[]
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Christchurch saldırısını üzerine görüşmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters'ın 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ardern yaşananlar hakkında Erdoğan'ın doğru bir şekilde bilgilendirileceğini ifade ederek, "Başbakan yardımcımız Türkiye'de yapılan açıklamalar ile yüz yüze gelecek. O, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacı ile yüz yüze görüşmek için Türkiye'ye gidecek" dedi. - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Türkiye, Politika
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