Yeni Zelanda: Extinction Rebellion aktivistlerinin iklim eylemlerinde 30'u aşkın gözaltı
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ta iklim değişikliği sebebiyle sivil itaatsizlik başlatan Extinction Rebellion aktivistleri, 30'u aşkın üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ta iklim değişikliği sebebiyle sivil itaatsizlik başlatan Extinction Rebellion aktivistleri, 30'u aşkın üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:04
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