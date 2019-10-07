Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda: Extinction Rebellion aktivistlerinin iklim eylemlerinde 30'u aşkın gözaltı
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda: Extinction Rebellion aktivistlerinin iklim eylemlerinde 30'u aşkın gözaltı

Yeni Zelanda: Extinction Rebellion aktivistlerinin iklim eylemlerinde 30'u aşkın gözaltı

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ta iklim değişikliği sebebiyle sivil itaatsizlik başlatan Extinction Rebellion aktivistleri, 30'u aşkın üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ta iklim değişikliği sebebiyle sivil itaatsizlik başlatan Extinction Rebellion aktivistleri, 30'u aşkın üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeni Zelanda: Extinction Rebellion aktivistlerinin iklim eylemlerinde 30'u aşkın gözaltı

Yeni Zelanda, Wellington, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın
Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:14:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda: Extinction Rebellion aktivistlerinin iklim eylemlerinde 30'u aşkın gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]