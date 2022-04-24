Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim" - Son Dakika
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Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim"

24.04.2022 11:00
Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim"

Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Çanakkale'de sadece Yeni Zelanda ve Avustralya'nın değil Türk milletinin de yaklaşık 100 yıl önce yaşadığı kayıpları anmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim ki onlar bizim için çok büyük anlam...

Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Çanakkale'de sadece Yeni Zelanda ve Avustralya'nın değil Türk milletinin de yaklaşık 100 yıl önce yaşadığı kayıpları anmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim ki onlar bizim için çok büyük anlam ifade ediyor." dedi.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 107. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılmak üzere şehre gelen Whaitiri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin, bakan olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirten Whaitiri, "Çanakkale'nin toprağı, denizi benim ülkem Yeni Zelanda'ya çok benziyor. Bu bölgede çok hoş karşılandım." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda halkıyla Türk halkı arasında konukseverlik, tarih, dil sevgisi konusunda ortak bağlar bulunduğunu dile getiren Bakan Whaitiri, bu bağlamda Çanakkale'de olmanın kendisi için iki ülkenin tarihindeki büyük fedakarlıkları bilmek bakımından önem arz ettiğini vurguladı.

"Türk milletiyle büyük bir kaybı paylaştık"

Ülkesi Yeni Zelanda ile Avustralya'dan 107 yıl önce askerlerin Çanakkale'ye geldiğini anlatan Whaitiri, "(Türk milletiyle) Bir savaşı paylaştık, düşmanlığı paylaştık, büyük bir kaybı paylaştık." dedi.

Whaitiri, ülkesi adına Çanakkale'deki Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen fedakarlığı hatırlamanın önem taşıdığını kaydederek, "Bu yüzden sadece Avustralya ve ülkemin değil Türkiye'nin de büyük kaybını, Türk halkı ve Türk hükümetine büyük bir minnettarlık duyarak anmak üzere burada bulunmak benim ve hükümetim için gerçekten önemli." diye konuştu.

Ziyaretinde, Türk halkının çok sıcakkanlı olduğunu gözlemlediğini aktaran Whaitiri, Türk halkının cana yakınlığı ve merhametiyle Çanakkale'de hayatını kaybeden Yeni Zelanda ve Avustralya askerini defnettiğini ve onlarla ilgilendiğini belirtti.

Whaitiri, "Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim ki onlar bizim için çok büyük anlam ifade ediyor." dedi.

"Yeni Zelanda ve Türkiye arasındaki dostluğu sürdürmeli ve büyütmeliyiz"

Whaitiri, "Ortak tarih, saygı ve sevgiden dolayı Gelibolu'da ortaya çıkan geleceğe yönelik bir bakış açısıyla Yeni Zelanda ve Türkiye arasındaki dostluğu sürdürmeli ve büyütmeliyiz." diye konuştu.

Yeni Zelanda'daki genç nesile 107 yıl önce Gelibolu'da neler olduğunu öğrenmek üzere buraya gelmeleri çağrısında bulunan Whaitiri, "Bu yere iki milletimiz arasındaki dostluğu, anmak, tanımak ve sürdürmek için gelin. Bu, bizim genç insanlarımıza mesajımdır." ifadelerini kullandı.

Whaitiri, Türk gençlerine de çağrıda bulunarak, "Lütfen Yeni Zelanda'ya gelin. Bizi ziyaret edin. Biraz tarihimizi öğrenin çünkü biz, bu ülkeye sizin halkınızın merhametini öğrenmek için gelmekten gurur duyuyoruz. Sizi Yeni Zelanda'da ağırlayalım ve size sunabileceklerimizi (kültür) deneyimleyin. İnanıyorum ki iki ülke arasında sahip olduğumuz dostluk sürecek." diye konuştu.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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Yeni Zelanda, Avustralya, Çanakkale, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: '(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim" - Son Dakika
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