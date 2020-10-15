Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün - Son Dakika

Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün

15.10.2020 13:46
Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün, System.String[]

Yeni Zelanda'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelenen genel seçimlere son 2 gün kaldı.

Yeni Zelanda'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelenen genel seçimlere son 2 gün kaldı.

Yeni Zelanda genel seçimlerinin son günlerinde partiler arasında seçim yarışı devam ediyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimleri Covid-19 salgını sebebiyle 17 Ekim'e ertelemişti. Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlere; Green Parti, Önce Yeni Zelanda Partisi, İşçi Partisi, ACT ve Ulusal Parti katılacak. 9 Ekim'e kadar 3.44 milyon kişinin oy kullanmak için kayıt yaptırdığı ülkede 6 aday kıyasıya bir mücadele verecek.

2017 yılında koalisyon ile seçilen İşçi Partisi Adayı Jacinda Ardern, Covid-19 pandemisi başlangıcında karşılaşılan vak'alar ve ölümler sebebiyle halkın desteğini kaybederek eleştirilere hedef olmuştu. Salgının yanı sıra 14 Haziran 2019 günü Brenton Tarrant'ın, Christchurch kentinde bulunan 2 camiye cuma namazı esnasında saldırı düzenlemesinin ardından onlarca kişi hayatını kaybetmişti ve Ardern eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yaşanan olaylarına ardından Ardern'in, Covid-19 ile mücadele kararları ve Christchurch kentinde yaşanan cami saldırılarına olan tepkisi halkın Ardern'e olan desteğini arttırdı. Bu gelişmeler Ardern'in Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün kala liderliği elinde tutmasına büyük destek sağlıyor.

Genel seçim öncesi 4 milyon 822 bin 233 nüfusa sahip ülkede yapılan anketler, seçimlere katılan 4 ayrı parti arasında İşçi Partisi'ne olan desteğin rekor sayılara ulaştığını gösteriyor. Genel seçimlerde Ardern'in en büyük rakibi Ulusal Parti adayı Judith Collins ise yapılan anketlere göre seçim öncesi yeterli desteği alamıyor. İşçi Partisi, 2017 genel seçimlerinde Önce Yeni Zelanda Partisi ile gerçekleştirdiği koalisyonun ardından seçimleri kazanmıştı. Bu yıl gerçekleşecek genel seçimler hakkında yapılan anket sonuçlarında ise İşçi Partisi'nin koalisyon kurmadan liderliğini devam ettirmesi bekleniyor.

(İHA)

Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün

İşçi Partisi, Yeni Zelanda, Koronavirüs, Ekim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün - Son Dakika


Son Dakika

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler
Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir         
14:29
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
RTÜK'ten Spotify açıklaması: Yasal süre içerisinde müracaatını yaptı RTÜK'ten Spotify açıklaması: Yasal süre içerisinde müracaatını yaptı         
13:33
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
ABD'yi karıştıran sansür! Biden'ı ifşa eden haberlere Facebook ve Twitter'dan yasak geldi ABD'yi karıştıran sansür! Biden'ı ifşa eden haberlere Facebook ve Twitter'dan yasak geldi         
10:58
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 14:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei