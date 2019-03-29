Yeni Zelanda Halkı Cami Saldırısında Ölenleri Saygıyla Andı

- Yeni Zelanda halkı cami saldırısında ölenleri saygıyla andıWELLINGTON - Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde camiye düzenlenen terör saldırısında ölen 50 Müslüman Yeni Zelanda'da saygıyla anıldı.

- Yeni Zelanda halkı cami saldırısında ölenleri saygıyla andı



WELLINGTON - Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde camiye düzenlenen terör saldırısında ölen 50 Müslüman Yeni Zelanda'da saygıyla anıldı.

Christchurch şehir parkında düzenlenen törene yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Törende sıkı güvenlik tedbirleri alındı. 1970 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da törene katıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami saldırısında hayatını kaybeden Müslümanların yakınlarıyla görüşerek konuştu.

Al Nur Camii'nin yakınında toplanan halka seslenen Ardren, "Yeni Zelanda'nın istediğimiz yerde olması için bizim sorumluluğumuz var. Nefret, korku ve diğer virüslere karşı bağışıklığım yok hiç de olmadı. Ancak tedaviyi keşfeden bir millet olabiliriz" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıdan kurtulanlar ve Müslüman toplum liderleri ile de bir araya gelerek televizyondan bir konuşma yaptı.

15 Mart'ta beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Avustralya vatandaşı bir anarşist Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye namaz kılmak için gelen Müslümanlara otomatik silahlarla saldırarak 50 Müslümanı öldürmüştü ve bu saldırıyı facebook hesabından canlı yayınlamıştı.

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