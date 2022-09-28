Yeni Zelanda deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklayacağını duyurdu - Son Dakika
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Yeni Zelanda deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklayacağını duyurdu

28.09.2022 12:34
Yeni Zelanda deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklayacağını duyurdu

Yeni Zelanda, hayvan refahı endişelerini öne sürerek Nisan 2023'ten itibaren deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklayacağını duyurdu.

Yeni Zelanda, hayvan refahı endişelerini öne sürerek Nisan 2023'ten itibaren deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklayacağını duyurdu.

Canberra Times'ın haberine göre, Tarım Bakanı Damien O'Connor yaptığı açıklamada, deniz yoluyla hayvan ihracatının sona erdirilmesinin hayvanların sağlığını korumayı amaçladığı belirtildi.

O'Connor, "Karar, Yeni Zelanda'nın yüksek kaliteli gıda ürünleri üreten güvenli ve etik bir üretici olarak itibarını pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Başta Avustralya ve Çin olmak üzere birçok ticaret ortağını etkileyecek olan karar, 2020'de Japonya açıklarında 6 bin sığırın 43 mürettebat üyesiyle alabora olmasının ardından geldi.

Yasaklama kararının, Nisan 2023'ten itibaren geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zelanda'nın deniz yolu ihracatı ülkenin birincil sektör ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 0,2'sini oluşturuyor.

Ülkede, hava yoluyla hayvan ihracatı sürüyor.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklayacağını duyurdu - Son Dakika

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