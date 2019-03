Yeni Zelanda Hesap Sormazsa Biz Sormasını Biliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camiye yönelik saldırıyla ilgili, "Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camiye yönelik saldırıyla ilgili, "Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" dedi. 24 Haziran seçimleri öncesi Kdz. Ereğli'de miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 9 ay sonra yeniden Kdz. Ereğli ilçesine geldi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi alanı dolduran on binlerce vatandaştan destek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camiye yönelik yapılan saldırıyı da kınadı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da İslam dinine yönelik sözlerine tepki gösterdi.



"YASAL DÜZENLEME YAP, KATİLLERE HAYAT HAKKI TANIMA" Yeni Zelanda hükümetine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yasal düzenleme yap, katillere hayat hakkı tanıma' diyerek şöyle devam etti:



"Elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze olan düşmanlığını elindeki silahıyla kanlı bir şekilde ortaya döküyor. 'İslam dünyasından kaynaklanan terör', kim diyor bunu Bay Kemal. Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal. Aynı ifadeleri bu da kullanıyor, Bay Kemal de kullanıyor. Allah aşkına söylüyorum, CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine daha ne kadar gideceksiniz. ya sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman kalkıp da İslam dünyasını terörün kaynağı olarak nasıl ifade eder? Nasıl bu ifadeyi kullanır? Şimdi 31 Mart bu adamların kullandığı ifadeler sebebiyle bir beka meselesidir. Ne diyor 'YPG ile bizim bir sorunumuz yok, zarar vermez' diyor Bay Kemal. Silahtaki her ifade ülkemizden bunca kilometre uzaktaki oyunu bize gösteriyor. Anadolu yakasında yaşarmışız, Avrupa yakasında duramazmışız. Sen kimsin ahlaksız. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. Zira efendim bizim yasalarımızda 15 yıldan fazla mahkumiyet yokmuş. Orada ibadetini yapan 50 Müslümanı katledecek sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan hayatı, insan canı ne kadar ucuz ya. Eğer yasalarında böyle bir madde yoksa yasal düzenleme yap bu tür katillere de hayat hakkı tanıma."



"CEZAEVİNDE ONLARI BESLEMEK BİLE BANA AĞIR GELİYOR" Türkiye Anayasası'ndan idamın kaldırılmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana göre yanlış yaptık" diyerek idam yasasıyla ilgili parlamentonun olası bir çalışma yapması durumunda kendisinin bunu onaylayacağının altını çizdi. Erdoğan, "Biz bir yanlış yaptık idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Zira 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenlerin ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Hep söyledim yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili bir karar verirse ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer bu adamla ilgili kalkıp da vermiyorsa ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Zira bu iş bu kadar ucuz değil. Gereğinin yapılması gerekiyor. Teröristin silahındaki her ifade ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan hesapların itirafı gibidir. Çanakkale'de 16 bin 500 kilometreden çıkıp geldiniz. Avustralya'dan çıktınız geldiniz. Ne işiniz vardı Çanakkale'de. Ama Çanakkale'de bunlar hani 'ey onbeşli, onbeşli' vardı ya. Onbeşliler, Seyit Onbaşılar bile Çanakkale'yi bunlara zindan ettiler. Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Biz Gazi'nin ifade ettiği gibi 'hiç endişe etmeyin evlatlarınız bizim evlatlarımızla koyun koyunadır' diyerek onları teselli etmiştik. Ama bunlar teselliden anlamıyor ki bunca yıldan sonra hala bunlar kan, kin kusuyorlar. Buraya niye geldiniz? Ne işiniz vardı burada. Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yoktu ki? Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan. Yapılan bu" diye ifade etti.



"SAMİMİ OLMADIKLARI İÇİN DAHA ÇOK BEDEL ÖDERLER" Türkiye'nin sınırının dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanlarla Afrika ve Güney Asya'da çeşitli isimlerle Müslümanlara zulmedenlerin amacının aynı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sınırlarımızın dibinde terör koridorları oluşturmaya çalışanların da amacı aynı. Güney Asya'da ve Afrika'da çeşitli isimlerdeki terör örgütleriyle Müslümanlara zulmedenler ve masumların kanını dökenlerin de amacı aynı. Bu işleri hafife alanlar. Buyurun Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da terör durmuyor. Samimi olun, samimi. Samimi olmuyorlar. Samim olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Daha çok bedel öderler. Biz diyoruz ki gelin teröre karşı beraber mücadele verelim. DEAŞ bahanesiyle bölgemizi ateş ve kana bulanların da amacı aynı. Biz nice yıllar saldırılara göğüs gererek bu toprakları vatan yaptık. Ama şurada bir İsrail, Filistin'de döktüğü kanın hesabını hiç yaptık mı veya yaptılar mı? Nereden nereye. İşgal ede ede artık Filistinlileri artık ufacık bir yere sıkıştırdılar. Kendileri ise tamamını neredeyse işgal ettiler. Bundan sonra hiçbir oyun, hiçbir senaryo bizi vatanımızdan vazgeçiremez. Kimse ezanımıza da bayrağımıza da el uzatamaz. Bunu için Rabia'mıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Bunu bilsinler ve gereğini de anında yaparız. Bunu Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de yaptık. Bay Kemal ne dersen de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. O senin YPG, PYD'lerin vesaire bize terör koridoru oluşturamaz. Onun için de Afrin'de gereken dersi aldılar. Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Ben diyorum ki hep beraber inşallah el ele vereceğiz 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz."



"KENDİLERİ NE KADAR İNKAR ETSELER DE BÖLÜCÜ PARTİNİN EŞ BAŞKANI ÇIKTI KABUL ETTİ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı da eleştirerek şöyle konuştu:



"Ülkemizin önünü terör örgütleriyle gizli, açık nice tuzakla, oyunla kesemeyeceklerini görenler son olarak doğrudan milletimizin işine, aşına saldırdılar. Hamdolsun bu saldırıyı da püskürttük. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri arasına getirmek için 2023 hedeflerimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecek. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız müddetçe bu sarsıntılar bizi ne durdurabilir, ne yıldırabilir. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan muasır medeniyetin üzerine çıkartmanın gayretindeyiz. Biz Gazi'nin vasiyetine sahip çıkarken bunca sene Atatürk'ün adını istismar etmekten başka ne yapıyorlar. CHP etrafına bazı partileri toplayarak ittifak kurdu. Bu partilerin bir kısmı ittifakta resmen var bir kısmı fiilen var. Milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Cumhuriyetin kurucu partisi olmakla övünen CHP gitti milletimizin ve ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan, terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu. Adı İyi kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Kendileri ne kadar inkar etseler de bölücü partinin eş başkanı çıktı kabul etti. Bu adam Kürt değil. Kürtler benim kardeşim. Türk de benim kardeşim. Abaza'sı, Çerkez'i, Arnavut'u benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor 'Kürdistan'da oylar HDP'nin, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Soruyorum Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Anadolu, Egemiz var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan oraya defol git. Ama bu ülkeye benim milletime bu şekilde seslenenlere 31 Mart bir beka meselesidir. Ben şimdi Karadeniz Ereğli'de diyorum ki ne olur oylarımızı böldürmeyelim. Oylarımızı birilerine kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım. Bizler Karadeniz Ereğli'de bu güne kadar verilen hizmeti bundan sonra daha iyisini verelim diye gayret ediyoruz. Onun için de Erol Şahin kardeşimiz bizler size daha iyi hizmet edeceğine inandığımız için adayımız olarak gösterdik. Şu anda bu kardeşiniz 4.5 yıl daha ölüm olmazsa bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla Erol Şahin kardeşim de bu seçimi kazandıktan sonra 5 yıl sizin hizmetkarınız. Yeni sistemde benim buradaki elim ayağım her şeyim Erol Şahin'dir. Çünkü partimin genel başkanıyım, aynı zamanda da partimin burada da partimin belediye başkanı Erol Şahin olacak. Bu millete efendi olmadığımızı, hizmetkar olduğumuzu söylemeye devam edeceğiz. İnşallah burada Kdz. Ereğli'de bu hizmetleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Eskiler güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar derler. Bölücü örgütün emrindeki parti oynanan oyunu ifşa edip bunları sıkmaya başlayınca bunlar kendi tabanlarını sıkıyor. Ama bu iş böyle gitmez. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP, adı İyi kendi karışık partiye, başka saadeti kalmamış partiye rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim bu karanlık oyunu sandıkta bozmaya hazır mı? 12 günümüz var. Tabi bunlar kesinlikle bu işi çözemeyeceklerini anlayınca kabahatlerini örtmek için konuyu basitleştirmeye, hatta sulandırmaya çalışıyorlar."



(Onur Altındağ - Barış Doğan - Emrecan Bayram - Sertaç Özdemir - Vedat Kılıç/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davetiye Vermesine Tepki Gösterdiler!

Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim Okundu

Erdoğan'dan İdam Çıkışı: Biz Bir Hata Yaptık Kaldırdık