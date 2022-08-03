Yeni Zelanda, "ilk iklim uyum planını" yayımladı - Son Dakika
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Yeni Zelanda, "ilk iklim uyum planını" yayımladı

03.08.2022 10:59
Yeni Zelanda, "ilk iklim uyum planını" yayımladı

Yeni Zelanda hükümeti, bazı toplulukların daha yüksek bölgelere taşınması ihtimalini içeren "ilk iklim uyum planını" yayımladı.

Yeni Zelanda hükümeti, bazı toplulukların daha yüksek bölgelere taşınması ihtimalini içeren "ilk iklim uyum planını" yayımladı.

İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, yaklaşık 200 sayfalık ve 6 yıllık olduğu belirtilen ülkenin ilk iklim planına dair açıklamalarda bulundu.

Shaw, planda yer alan bazı toplulukların daha yüksek bölgelere taşınması ihtimalini belirterek, sahil kenarında bulunan yaklaşık 70 bin evin denizlerin yükselme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Yeni Zelanda'nın iklim değişikliğine uyum sağlamada yavaş ilerlediğini kaydeden Shaw, "Bir yerden başlamamız gerekiyordu." dedi.

Shaw, plana uygun yapılacak düzenleme maliyetlerinin ev sahipleri, bankalar, yerel konseyler ve merkezi hükümet tarafından karşılanacağı bilgisini paylaştı.

İklim Değişikliği Bakanı Shaw, bunun yanı sıra zorlukların hesaba katıldığını, bu nedenle hükümetin de destek olacağını kaydetti.

Bazı uzmanlar, ülkede sadece yükselen deniz sularını dikkate alan bir planın yanı sıra kuraklık sorunuyla da ilgili plan yapılması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda, 'ilk iklim uyum planını' yayımladı - Son Dakika

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