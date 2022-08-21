Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor - Son Dakika
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Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

21.08.2022 12:32
Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için gelecek yıl tatil sezonunda çalışmak üzere geçici işçi almayı planladığını duyurdu.

Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için gelecek yıl tatil sezonunda çalışmak üzere geçici işçi almayı planladığını duyurdu.

CGTN'nin haberine göre, Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor - Son Dakika

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