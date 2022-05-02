Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı - Son Dakika
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Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı

02.05.2022 10:06
Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı

Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı Yeni Zelanda'da hükümetin yabancı turistlerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırdığı bildirildi.

Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı Yeni Zelanda'da hükümetin yabancı turistlerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırdığı bildirildi.

Küresel salgınından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda'da turizm, ülkenin yabancı gelirinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı ve salgınla mücadeledeki başarısı ile bilinen ülkede, turizm 2020 yılının başlarında alınan salgın önlemleri nedeniyle durma noktasına gelmişti.

Hükümetin kısıtlamaları kaldırılması ile turistler bugünden itibaren Yeni Zelanda'ya giriş yapabilecek.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turistlere yönelik giriş kısıtlamasının kaldırılacağının bildirildiği tarihten itibaren 7 hafta içinde 21 uluslararası uçuş planlandığını ve 90 binin üzerinde turistin bilet rezervasyonu yaptığını belirtti.

Ardern, Yeni Zelanda turizm sektörünün küresel salgından ciddi şekilde etkilendiğini ve toparlanmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Turistlere yönelik aşı ve test zorunluluğu ise devam ediyor.

Yeni Zelanda, Avustralyalı turistlere ise kapılarını yaklaşık 3 hafta önce açmıştı.

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Yeni Zelanda, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı - Son Dakika


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