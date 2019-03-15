Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda ile Bangladeş Arasındaki Kriket Maçı İptal Edildi

Yeni Zelanda ile Bangladeş Arasındaki Kriket Maçı İptal Edildi

1 saat önce

Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edil. Bangladeş kriket takımı oyuncularının da saldırının gerçekleştirildiği caminin yakınında olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda ile Bangladeş Arasındaki Kriket Maçı İptal Edildi, System.String[]
Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edil. Bangladeş kriket takımı oyuncularının da saldırının gerçekleştirildiği caminin yakınında olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Cumartesi günü yapılacak olan uluslararası kriket maçı, Bangladeş ve Yeni Zelanda'nın ortak kararıyla iptal edildi. Her iki takımın da derinden etkilendiği belirtilen saldırı sırasında, Cuma Namazı için Al Nur Camii'ne giden Bangladeş Kriket Milli Takımı oyuncularının otobüste oldukları belirtildi. Oyuncular, otobüsün yanaştığı esnada camiden gelen silah seslerini duyduklarını belirtti.

Yeni Zelanda Kriket Kulübü Yöneticisi David White, "Meslektaşlarımla konuştum. Şu anda kriket oynamanın uygun olmadığını kabul ediyoruz. Her iki takımda derinden etkilendi. Şok olduk ve dehşete düştük" ifadelerini kullandı.

Otobüsteki tüm oyuncuların ve personelin güvende olduğu ve otellerine geri döndüğü belirtildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Bangladeş, Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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