Yeni Zelanda ile Bangladeş Arasındaki Kriket Maçı İptal Edildi- Bangladeşli Oyuncular Katliamın...

- Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki kriket maçı iptal edildi Bangladeşli oyuncular katliamın yaşandığı yerdeydiWELLINGTON - Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edil.

- Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki kriket maçı iptal edildi

Bangladeşli oyuncular katliamın yaşandığı yerdeydi



WELLINGTON - Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edil. Bangladeş kriket takımı oyuncularının da saldırının gerçekleştirildiği caminin yakınında olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Cumartesi günü yapılacak olan uluslararası kriket maçı, Bangladeş ve Yeni Zelanda'nın ortak kararıyla iptal edildi. Her iki takımın da derinden etkilendiği belirtilen saldırı sırasında, Cuma Namazı için Al Nur Camii'ne giden Bangladeş Kriket Milli Takımı oyuncularının otobüste oldukları belirtildi. Oyuncular, otobüsün yanaştığı esnada camiden gelen silah seslerini duyduklarını belirtti.

Yeni Zelanda Kriket Kulübü Yöneticisi David White, "Meslektaşlarımla konuştum. Şu anda kriket oynamanın uygun olmadığını kabul ediyoruz. Her iki takımda derinden etkilendi. Şok olduk ve dehşete düştük" ifadelerini kullandı.

Otobüsteki tüm oyuncuların ve personelin güvende olduğu ve otellerine geri döndüğü belirtildi.

Yeni Zelanda polisi terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısını 49 olarak açıkladı.

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