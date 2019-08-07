Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda: İnsan boyunda dünyanın en büyük papağanının fosili bulundu
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Yeni Zelanda: İnsan boyunda dünyanın en büyük papağanının fosili bulundu

17 dakika önce

Yeni Zelanda'da yapılan bir kazıda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük papağının fosilleri bulundu. 19 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Heracles inexpectatus adlı papağan cinsinin boyunun yaklaşık 1 metre civarında olduğu ifade ediliyor.

Yeni Zelanda: İnsan boyunda dünyanın en büyük papağanının fosili bulundu, System.String[]
Yeni Zelanda'da yapılan bir kazıda dünyanın en büyük papağının fosilleri bulundu.

19 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Heracles inexpectatus adlı papağan cinsinin boyunun yaklaşık 1 metre civarında olduğu ifade ediliyor.
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Yeni Zelanda, Heracles, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:42 
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