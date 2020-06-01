Yeni Zelanda ırkçılığa karşı ayaklandı - Son Dakika

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların yankısı Yeni Zelanda'ya ulaştı. Bugün eş zamanlı olarak Auckland, Wellington, Christchurh ve Dunedin şehirlerinde gösteriler düzenlendi.



ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bugün Yeni Zelanda'nın 4 farklı şehrinde vatandaşlar sokaklara dökülerek, ABD'de yaşanan olaylara karşı tepki gösterdi. Auckland şehrinde "Siyahi Hayat Önemlidir" adı altında düzenlenen gösteriye katılan 4 bin kişi Aotea Meydanı'nda toplanarak, Amerikan Konsolosluğunun bulunduğu binaya kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında "Adalet yoksa, barış da yok", "Virüsün esas adı ırkçılık", "Siyahi hayat önemlidir", "Nefes alamıyorum" sloganları atıldı. Aynı saatlerde başkent Wellington'da, yaklaşık 500 kişi parlamento binasının önünde toplanarak protesto düzenledi. Protestocu vatandaşlardan biri, Amerikan Konsolosluğunun bulunduğu binanın demir parmaklarına kendini bağlarken, bulunduğu yerden uzaklaştırılana kadar gösterisine devam edeceğini açıkladı.



Gösteriler sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmedi



Düzenlenen protestolar sırasında korona virüsüne karşı alınan önlemlere uyulmazken, sosyal toplanmalara getirilen 100 kişi sınırlandırılması da ihlal edildi. - AUCKLAND