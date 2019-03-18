Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Faruk
1 saat önce
Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından Christchurch'teki basın toplantısında konuştu.
Yeni Zelanda
İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk
, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından Christchurch'teki basın toplantısında konuştu.
"Dünya genelinde nefret yaymaya çalışan aşırı sağ görüşlü kişilerin bizim güzel ve huzurlu ülkemizi seçmelerinin sebebi aynı zamanda bizim gururla dünyanın en iyi ülkelerinden birine ait olduğumuzu söylememiz. Yani onlar toplumlarımız arasında uyuşmazlık, nefret ve bölünme istiyorlar ve bu yüzden bu ülkeyi seçtiler. Onlara bir cevap, mesaj vermek isterim; ne yazik ki başarısız oldunuz çünkü yaptığınız şey sadece bizim ülkemiz için olan sevgimizi ve duygularımızı arttırdı."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:41 Kaynak: AA
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