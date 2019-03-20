Yeni Zelanda Katliam Kurbanlarını Uğurluyor

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Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti

Banyo Yaptığı Sırada Elindeki Telefonu Suya Düşüren Kız Çocuğu, Feci Şekilde Can Verdi

Endonezya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var