Yeni Zelanda Katliam Kurbanlarını Uğurluyor
1 saat önce
Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen saldırı sonrası kimliği belirlenen saldırı kurbanlarının cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.
Yeni Zelanda
'da 2 camiye yönelik düzenlenen saldırı sonrası kimliği belirlenen saldırı kurbanlarının cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al-Nur ve Linwood camilerine yönelik düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği katliam sonrası, kimliği belirlenen saldırı kurbanlarının cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandığı belirtildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 30 saldırı kurbanının kimliğinin belirlendiğini ve ailelerinin, cenazeleri teslim alabileceğini açıkladı.
5 KİŞİ DEFNEDİLDİ
Yerel medyada yer alan haberlerde, şu ana kadar en az 5 kurbanın Christchurch'te bulunan 'Memorial
Park Mezarlığı'na defnedildiği bilgisi yer aldı. Defnedilenler arasında 6 ay önce Yeni Zelanda'ya Suriyeli mülteciler olarak gelen ve saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hamza Mustafa ve 44 yaşındaki babası Khalid'in olduğu belirtildi. Hamza'nın 13 yaşındaki kardeşi Zaed ise saldırı sırasında bacağına aldığı kurşun yaraları sonrası abisi ve babasının cenazesine tekerlekli sandalyede katıldı. Ayrıca, 5'inin kişinin kimliği açıklanmazken, 36 yaşındaki Junaid Ismail ve 58 yaşındaki Ashraf Ali ise ayrı törenlerde defnedildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:20 Kaynak: DHA
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