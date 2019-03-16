Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Katliamına Sosyal Medyadan Desteğe Gözaltı

Yeni Zelanda Katliamına Sosyal Medyadan Desteğe Gözaltı

9 dakika önce

İngiltere'nin Oldham bölgesinde çevrimiçi platformlarda Yeni Zelanda'daki terör saldırısını destekleyen içerik paylaşan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yeni Zelanda Katliamına Sosyal Medyadan Desteğe Gözaltı, System.String[]
İngiltere'nin Oldham bölgesinde çevrimiçi platformlarda Yeni Zelanda'daki terör saldırısını destekleyen içerik paylaşan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. İngiltere'nin Oldham bölgesinde sosyal medya platformlarında, camide ibadet eden 49 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonlanan Yeni Zelanda saldırısını destekleyen yorumlar yapan 24 yaşındaki bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Halk için zor oldukça zor bir zaman. Yeni Zelanda'da yaşanan bu olay dünyanın çeşitli yerlerine aksediyor. İnsanların çoğu derin bir şok ve endişe içerisinde. Camia olarak birlikte durmamız gerek bir zaman" ifadelerini kullanıldı. Açıklamada bu konuda çizgiyi geçebilecek durumlarda gözaltıların devam edebileceği belirtildi. Dün sabah saatlerinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasındaki iki camiye, cemaat namaz kılarken düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmiş 40'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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